|
|
|
Торік надходження до бюджетів і соцфонду зросли на 13,5%...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 кві, 2021 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Попри спад економічної активності у 2020 році, надходження до бюджетів зросли на 13,5%; це стало можливим завдяки розширенню бази оподаткування за рахунок тіньової економіки.
Дивися повний текст Торік надходження до бюджетів і соцфонду зросли на 13,5% - податкова
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93240
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 04 кві, 2021 09:26
Интересно что он расскажет, когда его будут сажать при следующей власти
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3549
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 кві, 2021 10:17
Ох уж эти сказочники с ростом бюджета, для начала покажите реальную инфляцию которая за год легко доходит до 20% а не ту что публикует Госстат, к тому же если у нас всё прекрасно с бюджетом к чему эти бесконечные выпуски ОВГЗ? Начиталась Ленина в своё время который говорил что любая кухарка может управлять государством вот и результат сплошных кухарок в стране😁
-
livs375
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 20.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|