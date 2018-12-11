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Finance.ua: Покупка квартиры:
ипотека, рассрочка от...

Finance.ua: Покупка квартиры: ипотека, рассрочка от...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:06

Finance.ua: Покупка квартиры: ипотека, рассрочка от...

Пропонуємо до обговорення:
Что лучше выбрать
Планируете покупку жилья и столкнулись с выбором: банковский кредит, ипотека от государства или рассрочка от застройщика? В любом случае придется переплачивать, но на чем стоит остановиться? Рассмотрим особенности каждого из вариантов.

Дивися повний текст Покупка квартиры: ипотека, рассрочка от застройщика или банковский кредит
D2
 
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Ні, нема дурних! :)
Чекаємо на доступну іпотеку під 5%! :D
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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