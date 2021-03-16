У третині українських сімей, які отримують державну допомогу, є працездатні непрацюючі особи.
Дивися повний текст Третина українських сімей, які отримують держдопомогу, мають працездатних непрацюючих осіб - Мінсоцполітики.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 13:42
Третина українських сімей, які отримують держдопомогу,...
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Дивися повний текст Третина українських сімей, які отримують держдопомогу, мають працездатних непрацюючих осіб - Мінсоцполітики.
Додано: Нед 04 кві, 2021 13:42
Интересно, а сколько было трудоспособных неработающих лиц в Великую Депрессию?
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