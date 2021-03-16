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Третина українських сімей, які
отримують держдопомогу,...

Третина українських сімей, які отримують держдопомогу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:42

Третина українських сімей, які отримують держдопомогу,...

Пропонуємо до обговорення:
У третині українських сімей, які отримують державну допомогу, є працездатні непрацюючі особи.

Дивися повний текст Третина українських сімей, які отримують держдопомогу, мають працездатних непрацюючих осіб - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:42

Интересно, а сколько было трудоспособных неработающих лиц в Великую Депрессию?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 22:46

А может это работа государства - заставить работодателей платить зарплату в белую?
alex7gk
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