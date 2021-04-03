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В Україні введуть електронний військовий квиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 кві, 2021 17:37
Пропонуємо до обговорення:
В Україні на офіційному рівні було запроваджено електронний військовий квиток.
Дивися повний текст В Україні введуть електронний військовий квиток
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:37
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