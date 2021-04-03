В Україні на офіційному рівні було запроваджено електронний військовий квиток.
Дивися повний текст В Україні введуть електронний військовий квиток.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:37
В Україні введуть електронний військовий квиток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні введуть електронний військовий квиток.
Додано: Нед 04 кві, 2021 18:31
В случае необходимости, на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни - Главное наловить за эти считанные дни.
Народ за эту клоунаду жизни класть не собирается.
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