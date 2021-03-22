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Стало відомо, в яку пору року найчастіше дешевшає долар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 кві, 2021 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Більшість економістів вважають, що коливання курсу долара мають певну сезонність: таблички в обмінниках в загальному випадку знижуються і ростуть в один і той же час року, а інші чинники посилюють або послаблюють ці тренди.
Дивися повний текст Стало відомо, в яку пору року найчастіше дешевшає долар в Україні
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:40
ну такое
езе и отмена обязательной продажи, так что...
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cohan
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