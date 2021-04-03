RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Федоров пояснив, як довго в
Україні використовуватимуть...

Федоров пояснив, як довго в Україні використовуватимуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:24

Федоров пояснив, як довго в Україні використовуватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки паралельно будуть жити три форми паспортів — паперові, ID-картки та цифрові.

Дивися повний текст Федоров пояснив, як довго в Україні використовуватимуть три форми паспортів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93244
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:24

«Тогда государство будет работать еще более эффективно. Все новые замены паспортов — это ID-карты», — подытожил глава Минцифры

И вот тут он неправ!
Бумажный паспорт с важными данными (типа регистрации по месту жительства, жаргонно "прописка") просто обязан быть!
В крайнем случае можно совместить внутренний и загран, чтоб был один бумажный паспорт и в нём была вся инфа - и прописка, и группа крови (про желанию), и ИНН штампом впечатан, ну и пересечение границ там же.
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 405
З нами з: 31.08.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні введуть електронний військовий квиток
R2 » Нед 04 кві, 2021 17:37
4 105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 20:09
hno3
В Україні підняли штрафи за брудні номери
R2 » Суб 03 кві, 2021 10:20
8 550
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 14:04
Slon_Nosov
Тариф на лікування інсульту в Україні підняли в 5 разів
R2 » П'ят 02 кві, 2021 18:49
1 124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 кві, 2021 18:49
ygn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94317)
04.04.2021 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.