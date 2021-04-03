Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки паралельно будуть жити три форми паспортів — паперові, ID-картки та цифрові.
Дивися повний текст Федоров пояснив, як довго в Україні використовуватимуть три форми паспортів.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:24
Федоров пояснив, як довго в Україні використовуватимуть...
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Дивися повний текст Федоров пояснив, як довго в Україні використовуватимуть три форми паспортів.
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:24
«Тогда государство будет работать еще более эффективно. Все новые замены паспортов — это ID-карты», — подытожил глава Минцифры
И вот тут он неправ!
Бумажный паспорт с важными данными (типа регистрации по месту жительства, жаргонно "прописка") просто обязан быть!
В крайнем случае можно совместить внутренний и загран, чтоб был один бумажный паспорт и в нём была вся инфа - и прописка, и группа крови (про желанию), и ИНН штампом впечатан, ну и пересечение границ там же.
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