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Скільки коштує інтернет у різних
країнах світу (інфографіка)

Скільки коштує інтернет у різних країнах світу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:00

Скільки коштує інтернет у різних країнах світу (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Україна станом на кінець минулого року посідала 58 місце у світі за швидкістю фіксованого інтернету і 83 місце за швидкістю мобільного доступу (рейтинг Speedtest Global Index).

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:32

Очередная статистика ни о чём.Покажите хотя бы нагрузку стоимости интернета на ЗП.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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