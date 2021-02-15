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Скільки коштує інтернет у різних країнах світу (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:00
Пропонуємо до обговорення:
Україна станом на кінець минулого року посідала 58 місце у світі за швидкістю фіксованого інтернету і 83 місце за швидкістю мобільного доступу (рейтинг Speedtest Global Index).
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Додано: Пон 05 кві, 2021 08:32
Очередная статистика ни о чём.Покажите хотя бы нагрузку стоимости интернета на ЗП.
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