У північному єгипетському місті Александрія продемонстрували ще сім нових трамваїв, які були виготовлені в Україні.
Дивися повний текст Єгипет випустить на дороги трамваї українського виробництва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:36
Єгипет випустить на дороги трамваї українського виробництва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єгипет випустить на дороги трамваї українського виробництва.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|