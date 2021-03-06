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Єгипет випустить на дороги
трамваї українського виробництва

Єгипет випустить на дороги трамваї українського виробництва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:36

Єгипет випустить на дороги трамваї українського виробництва

Пропонуємо до обговорення:
У північному єгипетському місті Александрія продемонстрували ще сім нових трамваїв, які були виготовлені в Україні.

Дивися повний текст Єгипет випустить на дороги трамваї українського виробництва.
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