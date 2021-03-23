RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Іпотека 7%»: за перший місяць
банки видали 59 кредитів

«Іпотека 7%»: за перший місяць банки видали 59 кредитів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40

«Іпотека 7%»: за перший місяць банки видали 59 кредитів

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Фонду розвитку підприємництва станом на 2 квітня.

Дивися повний текст «Іпотека 7%»: за перший місяць банки видали 59 кредитів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93247
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40

Впечатляющий результат.
Shall
 
Повідомлень: 175
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Велике будівництво»: перший концесійний автобан в...
R2 » Суб 03 кві, 2021 12:18
2 269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 18:04
ruslan42212
Мільйони збитків: хакер з Тернополя «обікрав» банки 11...
R2 » Вів 30 бер, 2021 11:02
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 11:02
maestro71
«Доступна іпотека під 7%»: за перші три тижні видали...
R2 » Вів 23 бер, 2021 12:02
3 226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 16:48
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9565)
05.04.2021 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.