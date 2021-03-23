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«Іпотека 7%»: за перший місяць банки видали 59 кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Фонду розвитку підприємництва станом на 2 квітня.
Дивися повний текст «Іпотека 7%»: за перший місяць банки видали 59 кредитів
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:40
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