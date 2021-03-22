Українці незабаром отримають можливість змінювати місце реєстрації через мобільний застосунок "Дія".
Дивися повний текст Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя українцям.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 10:56
Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя українцям.
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:57
А як вони з військоматом вирішать. Бо без нього чоловікам з 18 до 60 не дають змінити місце реєстрації?
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:08
Когда слышится слово "прописка", то на ум приходит только одно. С " пропиской" не шутят , ответственность не меньше финансовой. И ещё , есть "выписка", так сказать оборотная сторона медали она также легко делается?
По обычному выписка прописанного, но который не проживает...😬 Занимает до 1года.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:48
Re: Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:47
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