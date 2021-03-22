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Прописка онлайн: міністр
розповів, як полегшать життя...

Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:56

Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...

Пропонуємо до обговорення:
Українці незабаром отримають можливість змінювати місце реєстрації через мобільний застосунок "Дія".

Дивися повний текст Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя українцям.
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А як вони з військоматом вирішать. Бо без нього чоловікам з 18 до 60 не дають змінити місце реєстрації?
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:08

Когда слышится слово "прописка", то на ум приходит только одно. С " пропиской" не шутят , ответственность не меньше финансовой. И ещё , есть "выписка", так сказать оборотная сторона медали она также легко делается?
По обычному выписка прописанного, но который не проживает...😬 Занимает до 1года.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:48

Re: Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...

  yuluk написав:А як вони з військоматом вирішать. Бо без нього чоловікам з 18 до 60 не дають змінити місце реєстрації?

Дают, я менял.
vitaliy_berdinskikh
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vitaliy_berdinskikh
Без выписки из военкомата дают выписаться?
MaXaNDeR
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:47

  MaXaNDeR написав:vitaliy_berdinskikh
Без выписки из военкомата дают выписаться?

Да. В 2015 году выписывался и прописывался, причем даже два раза за год успел.
vitaliy_berdinskikh
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