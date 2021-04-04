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Мін'юст дозволив виконавцям
автоматично арештовувати...

Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:24

Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...

Пропонуємо до обговорення:
Арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.

Дивися повний текст Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати рахунки будь-яких боржників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:25

Шановний наш пане Гарант, а як же Конституція України, Закони України.
Спочатку тарифи підняли за межі Європейських, зарплату та пенсію за межі бідності, а тепер заберемо все що залишилось , щоб з голоду померли.
Це державницькій підхід.
taras_revol
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