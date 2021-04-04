Арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.
Дивися повний текст Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати рахунки будь-яких боржників.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:24
Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати рахунки будь-яких боржників.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:25
Шановний наш пане Гарант, а як же Конституція України, Закони України.
Спочатку тарифи підняли за межі Європейських, зарплату та пенсію за межі бідності, а тепер заберемо все що залишилось , щоб з голоду померли.
Це державницькій підхід.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:39
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:59
А где подтверждение законности возникновения долгов? Если сами тарифы манипулятивные, НКРНКП на должности без конкурсрв назначены, пыерк моноаолизировани и монополисты необоснованно устанавливают цены Электроэнергии, газа и т.д.
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