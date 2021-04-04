Арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.
Дивися повний текст Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати рахунки будь-яких боржників.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:24
Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати рахунки будь-яких боржників.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:25
Шановний наш пане Гарант, а як же Конституція України, Закони України.
Спочатку тарифи підняли за межі Європейських, зарплату та пенсію за межі бідності, а тепер заберемо все що залишилось , щоб з голоду померли.
Це державницькій підхід.
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:39
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:59
А где подтверждение законности возникновения долгов? Если сами тарифы манипулятивные, НКРНКП на должности без конкурсрв назначены, пыерк моноаолизировани и монополисты необоснованно устанавливают цены Электроэнергии, газа и т.д.
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:32
Ну написано же, исполнителям!
Это значит, что был суд и его решение уже вступило в силу, открыто исполнительное производство по взысканию долгов и т.д.
Никакой зрады, просто все быстрее и без участия конкретного человека.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:06
Сейчас суды проходят по упрощенной процедуре без участия стороны-должника. А у людей разные бывают причины долгов.
И сейчас приходится выбирать - либо коммуналку оплатить либо кушать покупать.
А нам выбора не дают - тарифы подняли заоблачные, а зарплаты минимум.
Да обидно другое - оплата коммуналки на зарплату Кобелеву - 2 000 000 грн. в месяц.
А наблюдательны советы - зарплаты миллионные. За что платить ?
А ты отдай последнее, чтоб они в жиру купались.
Это нормально ????????????
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:35
Ога, сколько раз люди писали, как у них на трассе машины забирали - штраф не уплачен, исполнительная накладывала арест, при этом владелец авто был вообще не в курсе происходящего.
Потом бегали решали несколько дней - платили штраф, несли квитанцию в исполнительную, те снимали арест, и только потом возвращали машину.
А теперь даже штраф не заплатишь - все счета заблокированы. Автоматически.
Это удобно, ага.
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:58
Есть такие уро.. которым за комуналку заплатить это как пива неделю попить. Но все равно не платят.
Есть такие же, которым заплатить лишние 50 грн в месяц запа.ло, лучше пачку сигарет купить. А эти самые 50 грн пошли бы на погашение долгов по дому.
Бабушки исправно комуналку оплачивают. Бычье не платит. Я бы для таких в несколько раз от сумы долга накручивал.
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