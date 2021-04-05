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Мін'юст дозволив виконавцям
автоматично арештовувати...

Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:24

Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...

Пропонуємо до обговорення:
Арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.

Дивися повний текст Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати рахунки будь-яких боржників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:25

Шановний наш пане Гарант, а як же Конституція України, Закони України.
Спочатку тарифи підняли за межі Європейських, зарплату та пенсію за межі бідності, а тепер заберемо все що залишилось , щоб з голоду померли.
Це державницькій підхід.
taras_revol
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:39

  taras_revol написав:Шановний наш пане Гарант, а як же Конституція України, Закони України.

А что с ними? -- есть статья Конституции, запрещающая автоматическую блокировку счетов? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:59

А где подтверждение законности возникновения долгов? Если сами тарифы манипулятивные, НКРНКП на должности без конкурсрв назначены, пыерк моноаолизировани и монополисты необоснованно устанавливают цены Электроэнергии, газа и т.д.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:32

  blueiceua написав:А где подтверждение законности возникновения долгов? Если сами тарифы манипулятивные, НКРНКП на должности без конкурсрв назначены, пыерк моноаолизировани и монополисты необоснованно устанавливают цены Электроэнергии, газа и т.д.

Ну написано же, исполнителям!
Это значит, что был суд и его решение уже вступило в силу, открыто исполнительное производство по взысканию долгов и т.д.
Никакой зрады, просто все быстрее и без участия конкретного человека.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:06

Сейчас суды проходят по упрощенной процедуре без участия стороны-должника. А у людей разные бывают причины долгов.
И сейчас приходится выбирать - либо коммуналку оплатить либо кушать покупать.
А нам выбора не дают - тарифы подняли заоблачные, а зарплаты минимум.
Да обидно другое - оплата коммуналки на зарплату Кобелеву - 2 000 000 грн. в месяц.
А наблюдательны советы - зарплаты миллионные. За что платить ?
А ты отдай последнее, чтоб они в жиру купались.
Это нормально ????????????
taras_revol
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:35

  astatempo написав:Ну написано же, исполнителям!
Это значит, что был суд и его решение уже вступило в силу, открыто исполнительное производство по взысканию долгов и т.д.
Никакой зрады, просто все быстрее и без участия конкретного человека.

Ога, сколько раз люди писали, как у них на трассе машины забирали - штраф не уплачен, исполнительная накладывала арест, при этом владелец авто был вообще не в курсе происходящего.
Потом бегали решали несколько дней - платили штраф, несли квитанцию в исполнительную, те снимали арест, и только потом возвращали машину.
А теперь даже штраф не заплатишь - все счета заблокированы. Автоматически.
Это удобно, ага.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:58

  taras_revol написав:И сейчас приходится выбирать - либо коммуналку оплатить либо кушать покупать.

Есть такие уро.. которым за комуналку заплатить это как пива неделю попить. Но все равно не платят.
Есть такие же, которым заплатить лишние 50 грн в месяц запа.ло, лучше пачку сигарет купить. А эти самые 50 грн пошли бы на погашение долгов по дому.
Бабушки исправно комуналку оплачивают. Бычье не платит. Я бы для таких в несколько раз от сумы долга накручивал.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41

Re: Мін'юст дозволив виконавцям автоматично арештовувати...

че вы к той коммуналке прицепились
ждите следующий щаг - автоматом списание, вот где развернуться можно!

наши соседи только в конце 2019 прививку ввели от махинаций с частными исполнителями
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