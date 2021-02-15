Митниця розіслала своїм підрозділам нову інструкцію, яка збільшить вартість розмитнення авто зі США.
Дивися повний текст Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки подорожчають автомобілі.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:20
Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки подорожчають автомобілі.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:20
Думали, думали как упростить процедуру и сделать ее более доступной и придумали еще брать налог за транспортировку, разве не гении. "все для народа". В то время когда Луценко привозит себе без растаможки новый ренж ровер под заказ из Лондона и сразу ставит на него украинские номера. Молодцы. Так держать.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:40
СОРОМ.Не знають де ще здерти шкуру з народу.Не можеш ефективно керувати еконлмікою-звільни місце справжнім фахівцям,а не політиканам.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:43
Превращаемся в мировую автопомойку. Ввоз авто старше 3 лет надо вообще запретить.
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:51
Давно пора обложить пошлинами этот мусор на дорогах не на 120 долл, а на 10000
Додано: Пон 05 кві, 2021 13:56
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:25
...запретить...обложить...
Які експерти по економіці на форумах, такі і в міністерських кабінетах
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:52
Взагалі не справедливо з цими всіми бляхами і т.д., зробили б однакові умови для всіх до кінця року, а далі вже міняли.
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:03
Re: Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
ехал сегодня в пробке за какой-то чадящей 6ляхой - чуть не сдох. В утиль нахрен сдать поголовно. Битки все же погуманнее
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