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Нові правила розмитнення
авто зі США: на скільки...

Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:20

Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Митниця розіслала своїм підрозділам нову інструкцію, яка збільшить вартість розмитнення авто зі США.

Дивися повний текст Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки подорожчають автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:20

Думали, думали как упростить процедуру и сделать ее более доступной и придумали еще брать налог за транспортировку, разве не гении. "все для народа". В то время когда Луценко привозит себе без растаможки новый ренж ровер под заказ из Лондона и сразу ставит на него украинские номера. Молодцы. Так держать.
jenyakirmiza
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:40

СОРОМ.Не знають де ще здерти шкуру з народу.Не можеш ефективно керувати еконлмікою-звільни місце справжнім фахівцям,а не політиканам.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:43

Превращаемся в мировую автопомойку. Ввоз авто старше 3 лет надо вообще запретить.
andriiosypov
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:51

Давно пора обложить пошлинами этот мусор на дорогах не на 120 долл, а на 10000
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:56

  sena_2008atp написав:СОРОМ.Не знають де ще здерти шкуру з народу.Не можеш ефективно керувати еконлмікою-звільни місце справжнім фахівцям,а не політиканам.

Сцуко, в Киеве проехать толком нельзя, столько корчей на дорогах. Нет у народа 200 "лишних" у.е. на растаможку -- может на ОТ пора пересесть?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:25

...запретить...обложить...
Які експерти по економіці на форумах, такі і в міністерських кабінетах
x-evier
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:52

Взагалі не справедливо з цими всіми бляхами і т.д., зробили б однакові умови для всіх до кінця року, а далі вже міняли.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:03

Re: Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...

ехал сегодня в пробке за какой-то чадящей 6ляхой - чуть не сдох. В утиль нахрен сдать поголовно. Битки все же погуманнее
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:28

Re: Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...

Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
А от заборонити ввіз затоталених було б правильно.
unicdima
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