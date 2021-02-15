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Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 15:31
unicdima написав:
Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
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_hunter
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:57
_hunter написав: unicdima написав:
Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.
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unicdima
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:06
unicdima написав: _hunter написав: unicdima написав:
Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.
Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят
-- именно чтобы эти копейки съэкономить
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_hunter
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08
_hunter написав:
Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят
-- именно чтобы эти копейки съэкономить
Дуже часто на автовозах, особливо зараз.
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unicdima
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:17
unicdima написав: _hunter написав:
Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят
-- именно чтобы эти копейки съэкономить
Дуже часто на автовозах, особливо зараз.
Если на автовозах -- должны считать. Но как я уже говорил:
_hunter написав:
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался
.
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