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Нові правила розмитнення
авто зі США: на скільки...

Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:31

  unicdima написав:Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?

Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:57

  _hunter написав:
  unicdima написав:Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?

Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.

З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:06

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?

Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.

З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.

Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят :lol: -- именно чтобы эти копейки съэкономить
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08

  _hunter написав:Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят :lol: -- именно чтобы эти копейки съэкономить

Дуже часто на автовозах, особливо зараз.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:17

  unicdima написав:
  _hunter написав:Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят :lol: -- именно чтобы эти копейки съэкономить

Дуже часто на автовозах, особливо зараз.

Если на автовозах -- должны считать. Но как я уже говорил:
  _hunter написав:Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
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