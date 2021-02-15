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Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:31
unicdima написав:
Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:57
_hunter написав: unicdima написав:
Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.
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unicdima
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:06
unicdima написав: _hunter написав: unicdima написав:
Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.
Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят
-- именно чтобы эти копейки съэкономить
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_hunter
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08
_hunter написав:
Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят
-- именно чтобы эти копейки съэкономить
Дуже часто на автовозах, особливо зараз.
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unicdima
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:17
unicdima написав: _hunter написав:
Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят
-- именно чтобы эти копейки съэкономить
Дуже часто на автовозах, особливо зараз.
Если на автовозах -- должны считать. Но как я уже говорил:
_hunter написав:
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался
.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:14
Обидно как-то...
Всегда мне считали 400, а теперь косарь. С какого хрена? А если мне друг бесплатно её привёз.
Но, всё равно будут возить из Америки.
У янков есть одно неоспоримое преимущество перед европейками - это карфакс. И именно этот факт играет огромную роль при выборе авто из штатов. Б\У европейка - это риск. Я видел такие "шедевры", что мама не горюй: скрученные пробеги на сотни тыщ, авто собранные из двух и даже трёх в гаражах и т.д.
В штатах покупаешь авто с чистой историей, и риск купить гуано - минимальный.
Но, каждая власть превосходит своих предшественников в дебилизме и поборах...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:02
_hunter написав: unicdima написав: _hunter написав:
[quote="5204811:unicdima"]Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?
Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.
Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят
-- именно чтобы эти копейки съэкономить[/quote]А они че, на воздухе до границы доезжают?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:29
Если я плачу за авто в грн, то на транспортировку налог распространяется. Если в валюте, то я плачу налог в штатах и попадаю под защиту Закона о двойном налогообложении.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:34
Что только не придумают, что-бы увеличить поступления в бюджет.
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