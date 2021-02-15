RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові правила розмитнення
авто зі США: на скільки...

Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:31

  unicdima написав:Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?

Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
_hunter
 
Повідомлень: 4142
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:57

  _hunter написав:
  unicdima написав:Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?

Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.

З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 10.06.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:06

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?

Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.

З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.

Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят :lol: -- именно чтобы эти копейки съэкономить
_hunter
 
Повідомлень: 4142
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08

  _hunter написав:Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят :lol: -- именно чтобы эти копейки съэкономить

Дуже часто на автовозах, особливо зараз.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 10.06.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:17

  unicdima написав:
  _hunter написав:Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят :lol: -- именно чтобы эти копейки съэкономить

Дуже часто на автовозах, особливо зараз.

Если на автовозах -- должны считать. Но как я уже говорил:
  _hunter написав:Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.
_hunter
 
Повідомлень: 4142
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:14

Обидно как-то...
Всегда мне считали 400, а теперь косарь. С какого хрена? А если мне друг бесплатно её привёз.
Но, всё равно будут возить из Америки.
У янков есть одно неоспоримое преимущество перед европейками - это карфакс. И именно этот факт играет огромную роль при выборе авто из штатов. Б\У европейка - это риск. Я видел такие "шедевры", что мама не горюй: скрученные пробеги на сотни тыщ, авто собранные из двух и даже трёх в гаражах и т.д.
В штатах покупаешь авто с чистой историей, и риск купить гуано - минимальный.
Но, каждая власть превосходит своих предшественников в дебилизме и поборах...
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:02

Re: Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...

_hunter написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:[quote="5204811:unicdima"]Яке взагалі відношення митниця має до транспортування?

Самое прямое: полная стоимость издревле включала стоимость транспортировки (так в Законе прописанно). Не менее издревле никто с подсчетом этой стоимости не заморачивался.

З Європи ніяких таких транспортних мит ніколи не було і я дивлюся калькулятори розтаможки однакові і для ЄС та США.

Потому как евро-б*хи до границы своим ходом возят -- именно чтобы эти копейки съэкономить[/quote]А они че, на воздухе до границы доезжают?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:29

Если я плачу за авто в грн, то на транспортировку налог распространяется. Если в валюте, то я плачу налог в штатах и попадаю под защиту Закона о двойном налогообложении.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 330
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:34

Re: Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...

Что только не придумают, что-бы увеличить поступления в бюджет.
papchik
 
Повідомлень: 229
З нами з: 17.03.11
Подякував: 136 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує інтернет у різних країнах світу (інфографіка)
R2 » Пон 05 кві, 2021 08:00
0 71
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 08:00
R2
Держстат повідомив, скільки українців працює без...
R2 » Суб 03 кві, 2021 14:12
1 136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 14:12
Svitlana_TSA
У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться...
R2 » Пон 15 лют, 2021 13:39
6 513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 19:25
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94365)
05.04.2021 22:08
Рынок ОВГЗ (1992)
05.04.2021 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.