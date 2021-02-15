Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...

Додано: Пон 05 кві, 2021 18:14

Обидно как-то...

Всегда мне считали 400, а теперь косарь. С какого хрена? А если мне друг бесплатно её привёз.

Но, всё равно будут возить из Америки.

У янков есть одно неоспоримое преимущество перед европейками - это карфакс. И именно этот факт играет огромную роль при выборе авто из штатов. Б\У европейка - это риск. Я видел такие "шедевры", что мама не горюй: скрученные пробеги на сотни тыщ, авто собранные из двух и даже трёх в гаражах и т.д.

В штатах покупаешь авто с чистой историей, и риск купить гуано - минимальный.

Но, каждая власть превосходит своих предшественников в дебилизме и поборах...