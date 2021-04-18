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Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:25
andriiosypov написав:
Превращаемся в мировую автопомойку. Ввоз авто старше 3 лет надо вообще запретить.
Ну вы лишку хватили. Старше 10- ещё можно согласиться. Что такое 3 года?! Это по сути новый автомобиль. Да и никто рухлять со Штатов не везёт. Просто невыгодно.
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SMOKE
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:05
SMOKE написав:
Да и никто рухлять со Штатов не везёт. Просто невыгодно.
Та канешно
Смотрел я их аукционы, если выбирать что-то нормальное то нет смысла с ним возиться. Везут как раз рухлядь битую и тут подшаманивают.
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unicdima
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:47
unicdima написав:
deneg net написав:
У янков есть одно неоспоримое преимущество перед европейками - это карфакс. И именно этот факт играет огромную роль при выборе авто из штатов. Б\У европейка - это риск. Я видел такие "шедевры", что мама не горюй: скрученные пробеги на сотни тыщ, авто собранные из двух и даже трёх в гаражах и т.д.
В штатах покупаешь авто с чистой историей, и риск купить гуано - минимальный.
я много слышал историй про американские битки которые оказывались в гораздо хужем состоянии чем заявлялось, поэтому сейчас очень востребованная услуга осмотр авто там на месте спецом.
востребованная такими покупателями как вы. Для местных не востребованная. Большинство американцев выбирают авто по принципу походил вокруг, пнул колесо, салон не воняет - ну порядок.
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Dear_Sir
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Додано: Пон 19 кві, 2021 15:52
Коли вже суки нажруться в цій Україні! Ще безглуздішоі постанови не читав! Тут ніколи не буде дешевого автомобіля! Вони вже не знають з чого і як здерти шкіру! Ще за паливо яке є в баку з Америки б оподаткувати бл!
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igorkarat
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