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Отримання пенсій у готівковій
формі буде безкоштовним...

Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:45

Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.

Дивися повний текст Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
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Как говоорит один украинский киногерой "полный кабздец".
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:08

За что боролись....- 2011 год.(пенсионный фонд города Донецка)

Отсутствие "Государства и государственных гарантий", заставляет утопающего самостоятельно оплачивать свою государственную гарантию. Накопление, доставку, охрану, страховку,... - пенсии не хватит.

- Дешевле большинству честных граждан будет отказаться от такой "пенсии", ибо за это он окажется ещё и должен.
- такое возможно только в Украине.(или Третьей Хазарии)
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:49

Шок.Сказать идиоты-ничего не сказать Сколько пенсионеров,которые просто не смогут разобраться,что делать с банковскими картами.А сколько еле ходит,но не инвалиды 1 первой группы.В таком случае работник банка должен приносить пенсию домой.Большевиками были,ими и остались,только воровать больше научились.
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