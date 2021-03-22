З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
Дивися повний текст Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 13:45
Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:08
За что боролись....- 2011 год.(пенсионный фонд города Донецка)
Отсутствие "Государства и государственных гарантий", заставляет утопающего самостоятельно оплачивать свою государственную гарантию. Накопление, доставку, охрану, страховку,... - пенсии не хватит.
- Дешевле большинству честных граждан будет отказаться от такой "пенсии", ибо за это он окажется ещё и должен.
- такое возможно только в Украине.(или Третьей Хазарии)
Додано: Пон 05 кві, 2021 14:49
Шок.Сказать идиоты-ничего не сказать Сколько пенсионеров,которые просто не смогут разобраться,что делать с банковскими картами.А сколько еле ходит,но не инвалиды 1 первой группы.В таком случае работник банка должен приносить пенсию домой.Большевиками были,ими и остались,только воровать больше научились.
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