Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку.
Дивися повний текст Ціни на пальне: уряд підписав з найбільшими компаніями меморандум щодо стабілізації.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08
Ціни на пальне: уряд підписав з найбільшими компаніями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на пальне: уряд підписав з найбільшими компаніями меморандум щодо стабілізації.
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08
Очередная филькина грамота, лучше бы уменьшили акциз на топливо который почему-то в евро а не в национальной валюте..
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