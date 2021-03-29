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Ціни на пальне: уряд підписав
з найбільшими компаніями...

Ціни на пальне: уряд підписав з найбільшими компаніями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08

Ціни на пальне: уряд підписав з найбільшими компаніями...

Пропонуємо до обговорення:
Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку.

Дивися повний текст Ціни на пальне: уряд підписав з найбільшими компаніями меморандум щодо стабілізації.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:08

Очередная филькина грамота, лучше бы уменьшили акциз на топливо который почему-то в евро а не в национальной валюте..
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:29

  livs375 написав:Очередная филькина грамота, лучше бы уменьшили акциз на топливо который почему-то в евро а не в национальной валюте..

Так и цена на топливо не в национальной валюте "почему-то" :lol:
_hunter
 
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