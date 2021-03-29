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Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи, тим самим скоротивши транзит через Україну.
Дивися повний текст Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну — Оператор ГТС
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:29
«Для Украины это означает..." что пора прекращать сориться с Россией и включать мозги пока не поздно.
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blueiceua
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:31
blueiceua написав:
«Для Украины это означает..." что пора прекращать сориться с Россией и включать мозги пока не поздно.
Пусть Крым и ДНР/ЛНР вернут -- сразу "прекратим"
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