Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...

_hunter написав: blueiceua написав:
«Для Украины это означает..." что пора прекращать сориться с Россией и включать мозги пока не поздно.
Пусть Крым и ДНР/ЛНР вернут -- сразу "прекратим"
Вопрос. Вот если бы сейчас сделали референдум на вступление Украины в Евросоюз, или соединение с Польшей, вы бы как проголосовали?
Вопрос должен стоять - не вернут, а почему просрали?
За это надо поблагодарить госдеп с франко немцами.
На мой первый вопрос вся западная Украина на 99% была бы за присоединение к граничным государствам.
То что плохо лежит ....
И что самое важное. При следующем шухере западные земли отпадут. Очень высокая вероятность. Патриоты знают что они творят.
А труба лет через 10-15 на распил пойдет.
Не, гиперлупу сделают.