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Газпром поступово скорочує
транзит газу через Україну —...

Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:29

Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи, тим самим скоротивши транзит через Україну.

Дивися повний текст Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну — Оператор ГТС.
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  blueiceua написав:«Для Украины это означает..." что пора прекращать сориться с Россией и включать мозги пока не поздно.

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Дальше думай. Как венгры в Закарпатье начнут газ продавать.
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