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Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи, тим самим скоротивши транзит через Україну.
Дивися повний текст Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну — Оператор ГТС
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:31
blueiceua написав:
«Для Украины это означает..." что пора прекращать сориться с Россией и включать мозги пока не поздно.
Пусть Крым и ДНР/ЛНР вернут -- сразу "прекратим"
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:35
Поздно пить Боржоми когда почки отвалились.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:21
Дальше думай. Как венгры в Закарпатье начнут газ продавать.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 07:55
Диверсификация поставщиков, не слышали такого? "Не виноватая я... Он сам пришёл! (Газ).
Это распределение закупок среди нескольких фирм-поставщиков , построение разветвленной сети поставщиков способных компенсировать друг друга в случае временного или полного прекращения сотрудничества.
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