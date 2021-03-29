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Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи, тим самим скоротивши транзит через Україну.
Дивися повний текст Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну — Оператор ГТС
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:31
blueiceua написав:
«Для Украины это означает..." что пора прекращать сориться с Россией и включать мозги пока не поздно.
Пусть Крым и ДНР/ЛНР вернут -- сразу "прекратим"
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:35
Поздно пить Боржоми когда почки отвалились.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:21
Дальше думай. Как венгры в Закарпатье начнут газ продавать.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 07:55
Диверсификация поставщиков, не слышали такого? "Не виноватая я... Он сам пришёл! (Газ).
Это распределение закупок среди нескольких фирм-поставщиков , построение разветвленной сети поставщиков способных компенсировать друг друга в случае временного или полного прекращения сотрудничества.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:25
Та и мать его так! Сколько можно молиться на этот транзит расеянского газа??? Сфера IT уже приносит в разы больше денег чем эти ржавые трубы - вот куда надо силы и средства вкладывать. а для загрузки трубы надо напрягать немцев, французов и америкосов чтоб инвестировали в новые проекты - тот же водород. и ГТС можно под него перестроить. Углеводороды с каждым годом будут терять удельный вес в экономиках богатых стран. Как энергоресурс высокоразвитые страны Европы будут все меньше газа использовать, и высока вероятность, что скоро и турецкий, и северные потоки будут недогружены. Тем более все морские евространы один за одним ставят СПГ -терминалы. А для безопасности надо наращивать вооружение, причем высокотехнологичное и не дорогое - типа беспилотников, противотанкового, противокорабельного, противоавиационное, и ударные высокомобильные ракетные войска. Половину нам США подгонят, а вторую половину уже и сами клепать умеют - нептуны, ольха и тд.
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ALexxxS
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:54
Вопиющий акт агрессии
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:32
ALexxxS написав:
Та и мать его так! Сколько можно молиться на этот транзит расеянского газа??? Сфера IT уже приносит в разы больше денег чем эти ржавые трубы.
Толпу айтишников просто так не оседлать, а трубу запросто. )
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alex_dvornichenko
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