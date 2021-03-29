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Газпром поступово скорочує
транзит газу через Україну —...

Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:45

  ALexxxS написав:Та и мать его так! Сколько можно молиться на этот транзит расеянского газа??? Сфера IT уже приносит в разы больше денег чем эти ржавые трубы - вот куда надо силы и средства вкладывать. а для загрузки трубы надо напрягать немцев, французов и америкосов чтоб инвестировали в новые проекты - тот же водород. и ГТС можно под него перестроить. Углеводороды с каждым годом будут терять удельный вес в экономиках богатых стран. Как энергоресурс высокоразвитые страны Европы будут все меньше газа использовать, и высока вероятность, что скоро и турецкий, и северные потоки будут недогружены. Тем более все морские евространы один за одним ставят СПГ -терминалы. А для безопасности надо наращивать вооружение, причем высокотехнологичное и не дорогое - типа беспилотников, противотанкового, противокорабельного, противоавиационное, и ударные высокомобильные ракетные войска. Половину нам США подгонят, а вторую половину уже и сами клепать умеют - нептуны, ольха и тд.


Да уж сокращается, поставки газа в Европу этом году бьют рекорды, потому как пока реальной альтернативы газу нет...угольные электростанции позакрывали, атомные тоже хотят закрыть, а "зеленая" энергетика никогда не сможет заменить ТЭЦы, покрытые снегом солнечные батареи в Германии и остановившиеся ветряки Техаса тому наглядый пример.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:49

Re: Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —.

  antikkristall написав:Да уж сокращается, поставки газа в Европу этом году бьют рекорды, потому как пока реальной альтернативы газу нет.

Объем экспорта российского газа в Европу сократился на 12 процентов

В отчете "Газпрома" отмечается снижение спроса на природный газ и другие энергоносители в прошлом году в связи с пандемией.

Пара місяців цьогорічних холодів не врятують річний експорт.
lapay
 
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