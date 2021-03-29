Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну —...
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ALexxxS написав:Та и мать его так! Сколько можно молиться на этот транзит расеянского газа??? Сфера IT уже приносит в разы больше денег чем эти ржавые трубы - вот куда надо силы и средства вкладывать. а для загрузки трубы надо напрягать немцев, французов и америкосов чтоб инвестировали в новые проекты - тот же водород. и ГТС можно под него перестроить. Углеводороды с каждым годом будут терять удельный вес в экономиках богатых стран. Как энергоресурс высокоразвитые страны Европы будут все меньше газа использовать, и высока вероятность, что скоро и турецкий, и северные потоки будут недогружены. Тем более все морские евространы один за одним ставят СПГ -терминалы. А для безопасности надо наращивать вооружение, причем высокотехнологичное и не дорогое - типа беспилотников, противотанкового, противокорабельного, противоавиационное, и ударные высокомобильные ракетные войска. Половину нам США подгонят, а вторую половину уже и сами клепать умеют - нептуны, ольха и тд.
Да уж сокращается, поставки газа в Европу этом году бьют рекорды, потому как пока реальной альтернативы газу нет...угольные электростанции позакрывали, атомные тоже хотят закрыть, а "зеленая" энергетика никогда не сможет заменить ТЭЦы, покрытые снегом солнечные батареи в Германии и остановившиеся ветряки Техаса тому наглядый пример.
ALexxxS написав:Та и мать его так! Сколько можно молиться на этот транзит расеянского газа??? Сфера IT уже приносит в разы больше денег чем эти ржавые трубы - вот куда надо силы и средства вкладывать. а для загрузки трубы надо напрягать немцев, французов и америкосов чтоб инвестировали в новые проекты - тот же водород. и ГТС можно под него перестроить. Углеводороды с каждым годом будут терять удельный вес в экономиках богатых стран. Как энергоресурс высокоразвитые страны Европы будут все меньше газа использовать, и высока вероятность, что скоро и турецкий, и северные потоки будут недогружены. Тем более все морские евространы один за одним ставят СПГ -терминалы. А для безопасности надо наращивать вооружение, причем высокотехнологичное и не дорогое - типа беспилотников, противотанкового, противокорабельного, противоавиационное, и ударные высокомобильные ракетные войска. Половину нам США подгонят, а вторую половину уже и сами клепать умеют - нептуны, ольха и тд.
Да уж сокращается, поставки газа в Европу этом году бьют рекорды, потому как пока реальной альтернативы газу нет...угольные электростанции позакрывали, атомные тоже хотят закрыть, а "зеленая" энергетика никогда не сможет заменить ТЭЦы, покрытые снегом солнечные батареи в Германии и остановившиеся ветряки Техаса тому наглядый пример.
В этом году аномально холодная зима, причем везде. не только в Евросоюзе, а и в США, в рашке, в Украине. Раньше тому же Евросоюзу хватало накопленых запасов, плюс небольшие поставки извне (США, Катар, расия, Норвегия). Поэтому цена и падала на спотовых рынках в последние 10 лет. Поставщиков всё больше, а потребление всё меньше. И если бы подобные проблемы с солнечными батареями и ветряками произошли у нас или мышебратьев, то пожалуй это бы и можно было использовать как аргумент, но в ЕС умеют делать выводы после прогулок по граблям. Уверен, что это только усилит процесс поиска альтернатив