RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко назвав запровадження
комендантської години...

Кличко назвав запровадження комендантської години...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:43

Кличко назвав запровадження комендантської години...

Пропонуємо до обговорення:
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що комендантську годину в столиці можуть запровадити, якщо кількість нових випадків коронавірусу «зашкалюватиме».

Дивися повний текст Кличко назвав запровадження комендантської години неминучим, «якщо цифри зашкалюватимуть».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:43

Да, совсем "крыша" поехала.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 09.04.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Степанов назвав умови виробництва COVID-вакцини в Україні
R2 » Пон 05 кві, 2021 12:15
4 123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 кві, 2021 16:42
RomanTik
Мінфін назвав фактори, що дозволили перевиконати доходи...
R2 » Пон 29 бер, 2021 11:26
1 245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 11:26
ruslan42212
Кличко відреагував на заклик зупинити роботу маршруток 1, 2
R2 » Чет 25 бер, 2021 11:37
11 714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 10:29
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1991)
05.04.2021 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.