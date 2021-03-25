|
|
Кличко назвав запровадження комендантської години...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що комендантську годину в столиці можуть запровадити, якщо кількість нових випадків коронавірусу «зашкалюватиме».
Дивися повний текст Кличко назвав запровадження комендантської години неминучим, «якщо цифри зашкалюватимуть»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93257
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:43
Да, совсем "крыша" поехала.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 947
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l
і 15 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор