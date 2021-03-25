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Кличко назвав запровадження комендантської години...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що комендантську годину в столиці можуть запровадити, якщо кількість нових випадків коронавірусу «зашкалюватиме».
Дивися повний текст Кличко назвав запровадження комендантської години неминучим, «якщо цифри зашкалюватимуть»
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:43
Да, совсем "крыша" поехала.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 18:32
невменяемые люди захватили власть и издеваются над народом...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:28
Скажите "спасибо" за открытый буковель на новый год. Таких чиновников проще расстрелять чем объяснить, что так они убивают соотечественников.
А теперь локдаун, комендантский час, и койки без кислорода в больничках.
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