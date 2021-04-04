У лютому українці провели на лікарняному на 20% більше часу, аніж торік.
Дивися повний текст В Україні змінився розмір лікарняних.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:46
В Україні змінився розмір лікарняних
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінився розмір лікарняних.
Додано: Пон 05 кві, 2021 16:46
"увеличился размер больничных на 10 гривен."
А что можно купить за 10 гривен? Половину таблетки?
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