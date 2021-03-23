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У КМДА відповіли, чи продовжать
посилений локдаун у...

У КМДА відповіли, чи продовжать посилений локдаун у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:12

У КМДА відповіли, чи продовжать посилений локдаун у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Дивися повний текст У КМДА відповіли, чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня.
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