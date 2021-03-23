Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Дивися повний текст У КМДА відповіли, чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:12
У КМДА відповіли, чи продовжать посилений локдаун у...
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Дивися повний текст У КМДА відповіли, чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня.
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