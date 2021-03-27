Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебная.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:13
Динаміка безробіття в 2020 році
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Дивися повний текст Динаміка безробіття в 2020 році.
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