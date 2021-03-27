RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Динаміка безробіття
в 2020 році

Динаміка безробіття в 2020 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:13

Динаміка безробіття в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебная.

Дивися повний текст Динаміка безробіття в 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ляшко за 2020 рік заробив більше, ніж Степанов
R2 » Чет 01 кві, 2021 09:00
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 09:00
sena_2008atp
Автокомпанія «Богдан Моторс» в 2020 р отримала 3,4 млрд...
R2 » Пон 29 бер, 2021 09:17
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 бер, 2021 14:00
livs375
ПриватБанк списав NPL у 2020 році на 72,6 млрд грн
R2 » П'ят 26 бер, 2021 09:42
2 123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 бер, 2021 04:17
nikpopov1978

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1991)
05.04.2021 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.