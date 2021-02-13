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Нацполіція показала, як фіксує
порушення бізнесу під час...

Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:32

Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час...

Пропонуємо до обговорення:
Про це "заявив" Глава Нацполіції Ігор Клименко.

Дивися повний текст Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час посиленого локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:32

А бабла сколько снято, будет что пилить.
p_a_l
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