Про це "заявив" Глава Нацполіції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час посиленого локдауну.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 17:32
Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацполіція показала, як фіксує порушення бізнесу під час посиленого локдауну.
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