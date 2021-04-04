|
|
|
Очільник НСЗУ розповів, як в Україні змінилися зарплати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:10
Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році українські лікарні отримали можливість виплачувати підвищені зарплати медикам і використовувати на ці цілі гроші, що виділяються Міністерством охорони здоров'я, і акумульовані за рік на рахунках медустанов.
Дивися повний текст Очільник НСЗУ розповів, як в Україні змінилися зарплати лікарів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93260
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:10
Ложь от начала и до конца.
Озвучил ЗП ковидных отделений с утроенной премией за риск и подрывом здоровья при постоянном нахождении в парящих балахонах. Цинично умолчал о ЗП по отрасли в целом. О ЗП медсестер вообще ни слова, чтобы не закидали тапками.
При этом нагло обвинил во всем администрации клиник, "забыв" что больницам нужно еще покупать расходники, аппаратуру и СИЗы. В период эпидемии это все улетает прямо на глазах.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10574
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1349 раз.
- Подякували: 3064 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|