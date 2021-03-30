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Антимонопольний комітет оштрафував Google на 1 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:19
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 1 млн гривень на ТОВ "Гугл". Компанія оштрафована за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:19
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