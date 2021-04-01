Відключення опалення у Києві відклали на кілька днів через холодну погоду.
Дивися повний текст Київ продовжує опалювальний сезон.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:37
Київ продовжує опалювальний сезон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ продовжує опалювальний сезон.
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:37
Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром.
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:51
И изменило бы это... -- нифига?
Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын"
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