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Київ продовжує
опалювальний сезон

Київ продовжує опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:37

Київ продовжує опалювальний сезон

Пропонуємо до обговорення:
Відключення опалення у Києві відклали на кілька днів через холодну погоду.

Дивися повний текст Київ продовжує опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:37

Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:51

  avk написав:Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром.

И изменило бы это... -- нифига? :roll:

Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:34

  _hunter написав:
  avk написав:Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром.

И изменило бы это... -- нифига? :roll:

Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын" :lol:


Лично для меня изменило бы – не звонили бы вчера мне "отключите-не отключайте" (я председатель ЖСК).
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:41

  avk написав:
  _hunter написав:
  avk написав:Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром.

И изменило бы это... -- нифига? :roll:

Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын" :lol:


Лично для меня изменило бы – не звонили бы вчера мне "отключите-не отключайте" (я председатель ЖСК).

Кто не звонил бы?
Где связь? -- решение об окончание отопительного сезона только _поставщиков_ касается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:00

вони готові і ціле літо палити по таким тарифам. параходи фабрики порізали тепер крадуть тільки з бюджету і комунпослуг.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:21

Re: Київ продовжує опалювальний сезон

я ще наприкінці лютого вимкнув опалення. Вмикав тільки на пару днів в березні. Спалив газу майже як влітку.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:08

  _hunter написав:
Кто не звонил бы?
Где связь? -- решение об окончание отопительного сезона только _поставщиков_ касается.

При чём тут поставщики, если задвижка дома в моих руках?
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:37

  avk написав:
  _hunter написав:
Кто не звонил бы?
Где связь? -- решение об окончание отопительного сезона только _поставщиков_ касается.

При чём тут поставщики, если задвижка дома в моих руках?

Какум боком твоя задвижка к продожительности отопительного сезона? Ты мог её ещё в феврале закрыть, раз она в твоих руках.
vitaliy_berdinskikh
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