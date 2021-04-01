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Київ продовжує опалювальний сезон
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 кві, 2021 09:37
Пропонуємо до обговорення:
Відключення опалення у Києві відклали на кілька днів через холодну погоду.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:37
Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром.
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avk
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:51
avk написав:
Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром
.
И изменило бы это... -- нифига?
Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын"
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_hunter
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:34
_hunter написав: avk написав:
Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром
.
И изменило бы это... -- нифига?
Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын"
Лично для меня изменило бы – не звонили бы вчера мне "отключите-не отключайте" (я председатель ЖСК).
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avk
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:41
avk написав: _hunter написав: avk написав:
Заторможенная КГГА вчера целый день в поте лица изучала прогнозы погоды и в 17:47 выдало продление отопительного сезона, что можно было сделать ещё утром
.
И изменило бы это... -- нифига?
Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын"
Лично для меня изменило бы – не звонили бы вчера мне "отключите-не отключайте" (я председатель ЖСК
).
Кто не звонил бы?
Где связь? -- решение об окончание отопительного сезона только _поставщиков_ касается.
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_hunter
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:00
вони готові і ціле літо палити по таким тарифам. параходи фабрики порізали тепер крадуть тільки з бюджету і комунпослуг.
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providnyk
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:21
я ще наприкінці лютого вимкнув опалення. Вмикав тільки на пару днів в березні. Спалив газу майже як влітку.
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equinox
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:08
_hunter написав:
Кто не звонил бы?
Где связь? -- решение об окончание отопительного сезона только _поставщиков_ касается.
При чём тут поставщики, если задвижка дома в моих руках?
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avk
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:37
avk написав: _hunter написав:
Кто не звонил бы?
Где связь? -- решение об окончание отопительного сезона только _поставщиков_ касается.
При чём тут поставщики, если задвижка дома в моих руках?
Какум боком твоя задвижка к продожительности отопительного сезона? Ты мог её ещё в феврале закрыть, раз она в твоих руках.
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vitaliy_berdinskikh
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