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Київ продовжує
опалювальний сезон

Київ продовжує опалювальний сезон
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:57

Re: Київ продовжує опалювальний сезон

  avk написав:Закрывать задвижку во время отопительного сезона возможно, когда явно тепло на улице, в противном случае несогласные будут агрессивно протестовать

Ты начал с того что тебе теплосети или кто-то там должны были дать команду закрыть задвижку. Теперь ты уже ссылаешься на своих собственников квартир.

И я вынужден опять повторить вопрос: если закрыть или не закрыть задвижку - зависит от тебя лично, если повлиять на тебя могут собственники квартир - каким боком всё это к отопительному сезону который (для коммунальных предприятий) регулируется лишь решением местной власти, но никак не желанием председателя ЖСК или жильцок какого-то там дома?

Жильцы против - оставляешь задвижку открытой, черпая отопление из вселенной. Другие жильцы жалуются на жару и открытый форточки - закрываешь задвижку в феврале.
vitaliy_berdinskikh
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