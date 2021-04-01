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Київ продовжує
опалювальний сезон

Київ продовжує опалювальний сезон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:57

Re: Київ продовжує опалювальний сезон

  avk написав:Закрывать задвижку во время отопительного сезона возможно, когда явно тепло на улице, в противном случае несогласные будут агрессивно протестовать

Ты начал с того что тебе теплосети или кто-то там должны были дать команду закрыть задвижку. Теперь ты уже ссылаешься на своих собственников квартир.

И я вынужден опять повторить вопрос: если закрыть или не закрыть задвижку - зависит от тебя лично, если повлиять на тебя могут собственники квартир - каким боком всё это к отопительному сезону который (для коммунальных предприятий) регулируется лишь решением местной власти, но никак не желанием председателя ЖСК или жильцок какого-то там дома?

Жильцы против - оставляешь задвижку открытой, черпая отопление из вселенной. Другие жильцы жалуются на жару и открытый форточки - закрываешь задвижку в феврале.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:08

  vitaliy_berdinskikh написав:С тобой всё ясно: ты тролль, притворяющийся непонятливым. При случае буду информировать сообщество о твоём статусе.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:34

ОК, пойдем длинным путем...
  _hunter написав:
  avk написав:
  _hunter написав:И изменило бы это... -- нифига? :roll:

Жду набигания в тему кучи ботов с криками "от же проклятый виталя -- последние копейки из карманов выжимает!!!111АдынАдын" :lol:


Лично для меня изменило бы – не звонили бы вчера мне "отключите-не отключайте" ...

Кто не звонил бы?
...

На выделенный ответ вопрос будет?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:07

местная власть + кличко таки дно, смотрю у всех очень сильно открыты окна... включая меня и это при отключенных батареях... но счет прийдет конечно же
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:14

  avk написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:С тобой всё ясно: ты тролль, притворяющийся непонятливым. При случае буду информировать сообщество о твоём статусе.

Чувак, ты даже цитату оформить неспособен, а рассуждаешь о тролях :mrgreen:
Это как блондинка™ выбирающая свечи денсо или ngk
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:17

  omb написав:местная власть + кличко таки дно, смотрю у всех очень сильно открыты окна... включая меня и это при отключенных батареях... но счет прийдет конечно же

Сильно сказкой попахивает. Или в доме больше никто, кроме "включая меня" батареи не отключил -- ну так при чем тут "местная власть + кличко"? :shock:
_hunter
 
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