Київ продовжує опалювальний сезон

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avk написав:Закрывать задвижку во время отопительного сезона возможно, когда явно тепло на улице, в противном случае несогласные будут агрессивно протестовать
Ты начал с того что тебе теплосети или кто-то там должны были дать команду закрыть задвижку. Теперь ты уже ссылаешься на своих собственников квартир.
И я вынужден опять повторить вопрос: если закрыть или не закрыть задвижку - зависит от тебя лично, если повлиять на тебя могут собственники квартир - каким боком всё это к отопительному сезону который (для коммунальных предприятий) регулируется лишь решением местной власти, но никак не желанием председателя ЖСК или жильцок какого-то там дома?
Жильцы против - оставляешь задвижку открытой, черпая отопление из вселенной. Другие жильцы жалуются на жару и открытый форточки - закрываешь задвижку в феврале.